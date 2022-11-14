В Новосибирской области служит 150 участковых женщин

Каждый четвертый участковый - женщина.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области служит 620 участковых, 150 из них — женщины. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказала замначальника отдела кадров управления по работе с личным составом ГУ МВД России по региону Евгения Кийко.
— По штату предусмотрено 754 единицы участковых и старших участковых. Несут службу 620 участковых, соответственно на 754 участках. Имеется более ста вакансий. Некоторым приходятся совмещать и отвечать за два участка. За это у нас предусмотрена определенная доплата, — сообщила КП-Новосибирск Кийко.
По ее словам, каждый четвертый участковый — женщина. Всего на данный момент службу несут 150 женщин-участковых.
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