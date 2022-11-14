Из Новосибирска на Донбасс отправят книги Марины Вдовик

На Донбасс отправят 200 экземпляров. Фото: ЧС-ИНФО

Из Новосибирска на Донбасс отправят 200 экземпляров детской книги стихов и сказок «Что такое счастье?» автора Марины Вдовик. Издательский дом «Сибирское слово» уже передал их в НГОНБ, а дальше книги отправятся на Донбасс.

По сообщению ЧС-ИНФО, книги направят в библиотеки и учебные заведения подшефного Беловодского района и другие города ЛНР, а также в Мариуполь и Запорожскую область.

В НГОНБ отметили, что на присоединенных к России территориях остро нуждаются в литературе на русском языке. Особенно это касается изданий последних лет.

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