3 градуса тепла и дождь со снегом ожидаются в Новосибирске

Сегодня также будет снегопад. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 ноября в Новосибирске синоптики обещают мокрый снег и плюсовую температуру на улиц

— Температура ночью составит +1...-1 градуса, а днём +1...+3. Будет облачно, небольшой, местами умеренный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью под 16 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентр

По Новосибирской области будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки, в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура ночью составит около -3...+2 градуса, ночью 0...-5.

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