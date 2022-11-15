3 градуса тепла и дождь со снегом ожидаются в Новосибирске

Сегодня также будет снегопад.
Фото: Иван МАКЕЕВ
15 ноября в Новосибирске синоптики обещают мокрый снег и плюсовую температуру на улиц
— Температура ночью составит +1...-1 градуса, а днём +1...+3. Будет облачно, небольшой, местами умеренный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью под 16 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентр
По Новосибирской области будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки, в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура ночью составит около -3...+2 градуса, ночью 0...-5.
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