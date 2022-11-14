В Новосибирске в 2022 году в МВД поступило более 520 тысяч заявлений

Участковыми рассмотрено более 280 тысяч заявлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске за 10 месяцев 2022 года в МВД поступило более 520 тысяч заявлений. Больше половины из них — 280 тысяч — рассматривались участковыми. На что чаще всего жалуются сибиряки на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела участковых ГУ МВД России по региону Дмитрий Лаврентьев.

— По факту курения в запрещенных, в общественных местах поступило свыше тысячи заявлений. Чаще всего нарушения связаны с куренем в подъезде, либо в общедоступных местах: на остановках, в парках, — рассказал КП-Новосибирск Лаврентьев. — Нарушение закона о тишине более популярно, чем курение. За 10 месяцев 2022 года свыше 18 тысяч заявлений поступило.

По его словам, больше всего заявлений — свыше 20 тысяч — связаны с причинением телесных повреждений.

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