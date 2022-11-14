В Новосибирске взлетел ценник на такси после концерта группы «Руки вверх!»

Цены на такси взлетели до 700 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске вечером в понедельник, 14 ноября, резко взлетел ценник на такси. Помимо стандартных для такого явления причин вроде плохой погоды и пробок на дорогах, на накрутку стоимости мог повлиять концерт группы «Руки вверх! ». Музыканты выступили в ЛДС и собрали вокруг себя около 5 тысяч фанатов.

— На левый берег уехать от ЛДС обойдется в 500 с лишним рублей, а до Первомайского района — в 700 с лишним. Такси показывает очень высокий спрос, — рассказали КП-Новосибирск гости концерта.

По данным сервиса Яндекс. Карты, загруженность дорог в городе сейчас небольшая — всего один балл. Однако в центре движение все еще немного затруднено по Красному проспекту, улице Большевистской и в районе площади Маркса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер