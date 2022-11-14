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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:39

В Новосибирске взлетел ценник на такси после концерта группы «Руки вверх!»

Добраться домой уставшая публика будет по повышенной цене
Галина СИМОНОВА
Цены на такси взлетели до 700 рублей.

Цены на такси взлетели до 700 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске вечером в понедельник, 14 ноября, резко взлетел ценник на такси. Помимо стандартных для такого явления причин вроде плохой погоды и пробок на дорогах, на накрутку стоимости мог повлиять концерт группы «Руки вверх! ». Музыканты выступили в ЛДС и собрали вокруг себя около 5 тысяч фанатов.

— На левый берег уехать от ЛДС обойдется в 500 с лишним рублей, а до Первомайского района — в 700 с лишним. Такси показывает очень высокий спрос, — рассказали КП-Новосибирск гости концерта.

По данным сервиса Яндекс. Карты, загруженность дорог в городе сейчас небольшая — всего один балл. Однако в центре движение все еще немного затруднено по Красному проспекту, улице Большевистской и в районе площади Маркса.

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