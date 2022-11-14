В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2023 году

В мэрии рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в Новосибирске в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в Новосибирске в 2023 году. Потратить на это планируют 1,3 миллиарда рублей. К 2024 году в городе должны привести в порядок 82,3% дорог.

— Уменьшение лимита финансирования с сохранением протяженности приводимых в нормативное состояние дорог обусловлено завершением в текущем году капиталоемких объектов реконструкции. Это улица Кедровая, Гусинбродское шоссе, улица 2-я Станционная, площадь Лыщинского, — пояснил начальник городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

В следующем году ремонтировать будут уже существующие автодороги. В целом реконструировать планируется 17 объектов. Один из них — улица Ипподромская — разделен на два участка. А остальные 16 распределены между левым и правым берегом Новосибирска.

На правом берегу планируется отремонтировать улицы: Революции, Коммунистическую, Народную, Кропоткина, Есенина, Проспект Дзержинского, Тайгинскую.

На левом берегу отремонтируют улицы Связистов, Волховскую, Полтавскую, Большую, Выставочную и Советское шоссе.

Будет также реконструировано три объекта в Советском районе: на улицах Иванова, Софийская и дамбе ГЭС.

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