Из Новосибирска бойцам на Донбасс отправят тюнингованный УАЗ

УАЗ отправят на Донбасс после доработок. Фото: соцсети Алексея Носова

Из Новосибирска на Донбасс отправится внедорожник УАЗ. Его в подарок подготовили члены клуба OFF ROAD MASTER CLUB.

— УАЗ с дизельным двигателем и трансмиссией от Nissan Patrol, доработанной подвеской и шноркелем. Новой турбиной, генератором и аккумулятором. Полностью обслужен и готов к распутице фронтовых дорог, — рассказал на своей страничке ВКонтакте Алексей Носов.

По его словам, внедорожник отправится на Донбасс после небольших доработок. Так, например, его планируют перекрасить. Сейчас УАЗ выделяется ярко-желтым цветом с черными пятнами. Также его планируют укомплектовать запчастями.

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