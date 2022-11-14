В Новосибирске водитель насмерть сбил корги и уехал

В Новосибирске водитель иномарки сбил во дворе жилого дома собаку породы корги. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске водитель иномарки сбил во дворе жилого дома собаку породы корги. Судя по всему, автомобилист не сразу заметил животное, а когда понял, что сбил чьего-то питомца, скрылся с места ДТП.

— Водитель белого седана Toyota Camry видел собаку, но переехал, даже не притормозив, после чего остановился, когда ему кричали, что он наехал на собаку, посмотрел и быстро уехал, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В городской Госавтоинспекции сообщили, что личность водителя уже установили, а заявитель отказался от оформления ДТП.

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