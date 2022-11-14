Новосибирец порезал лицо друга во время застолья

Мужчине грозит до 10 лет за причинение тяжкого вреда здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске застолье двух друзей закончилось поножовщиной. 56-летний мужчина в пылу ссоры дважды ужарил ножом своего 50-летнего приятеля по лицу и живот. Потерпевшего госпитализировали. Произошло ЧП 12 ноября на улице 3-й переулок Крашенинникова.

— Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, на руках и одежде которого была кровь. При осмотре квартиры в коридоре был обнаружен складной нож, на котором также имелись следы крови. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа, — рассказали в региональной Росгвардии.

В МВД добавили, что уголовное дело возбудили по статье 111 УК РФ за причинения тяжкого вреда здоровью. Сибиряку грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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