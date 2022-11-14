В Новокузнецке женщине предложили записаться на УЗИ летом 2023 года

Женщину записали на УЗИ летом следующего года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новокузнецке женщина хотела записаться на УЗИ в поликлинике, но ей ответили, что до июня следующего года к врачу она попасть не сможет.

— Жена поехала на запись на диспансеризацию, в поликлинику на Металлургов 15. Запись за две недели вперёд. Предварительно пришлось отстоять в регистратуру 40 минут. Помещение в ужасном состоянии. Всё старое: обшарпанный пол, всё на шурупах, гвоздях, скотче, народу тьма, нет вентиляции и духота. Супруга хотела записаться на УЗИ — ближайшая запись на июнь 2023 года, — рассказал супруг сибирячки изданию «Сибдепо».

В ситуации пообещали разобраться в региональном минздраве. Ответить людям по этому поводу пообещали до 15 ноября.

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