В Новосибирске в ДТП на проспекте Лаврентьева пострадала 9-летняя девочка

Пострадала 9-летняя пассажирка «Мицубиси». Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске в ДТП на проспекте Академика Лаврентьева пострадала 9-летняя девочка. Произошла авария днем в понедельник, 14 ноября.

— 21-летний мужчина за рулем Mitsubishi Colt двигался по проспекту Академика Лаврентьева в сторону улицы Академическая. В пути следования у дома №17 по проспекту Академика Лаврентьева он столкнулся с автомобилем Lexus GS 350, за рулем которого была 27-летняя женщина, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 9-летняя пассажирка «Мицубиси». Ее с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

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