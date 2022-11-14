В Новосибирске троллейбусы №4 и №7 изменят маршрут

В Новосибирске два троллейбуса изменят маршрут.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске два троллейбуса изменят маршрут. Это связано с переключением движения в ночь с 14 на 15 ноября. Объезд будет организован по нечетной стороне улицы Станционной от здания №15 до площади Энергетиков.
— Это связано с производством работ на объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска», — рассказали в мэрии.
С одиннадцати часов вечера троллейбус № 4 будет ходить в прямом и обратном направлении по схеме: улица Зорге — Громова — Зорге — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — Титова — Станиславского. Троллейбус №7 будет ходить до одиннадцати часов вечера.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер