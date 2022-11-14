В ноябре в регион пришло характерное для Сибири похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень в Новосибирске в 2022 году выдалась достаточно теплой, но в ноябре в регион пришло характерное для Сибири похолодание. Синоптики рассказали, что к середине месяца температура опустится ниже −20 градусов.

— Ощутимо холодать в Новосибирской области начнет 21 ноября — температура воздуха опустится до −15 градусов. А 22 ноября столбик термометра опустится до −20 градусов, — сообщает Яндекс. Погода.

На ближайшие две недели синоптики также обещают снегопад и сильный ветер.

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