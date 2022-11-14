81-летний новосибирец, чтобы покормить брошенных собак, играет на гармони у метро

Мужчина играет на гармони у метро и переходов больше 20 лет. Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

81-летний новосибирец Иосиф Вальтер играет на гармони у метро и переходов, чтобы покормить брошенных собак.

— В детском доме я научился рисовать и работал художником-оформителем. Потом научился играть на гармони и начал понемногу «гастролировать». Когда вышел на пенсию, играл возле метро, переходов. Да и сейчас продолжаю, — рассказал КП-Новосибирск Иосиф Вальтер.

Когда погода хорошая, мужчина едет в центр и играет. А как возвращается домой, идет кормить собак, как своих, так и тех, кто бродит в округе. По его словам, он даже когда в магазин выбирается, берет с собой что-то для четвероногих друзей.

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