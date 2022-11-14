Полуголый с чемоданчиком: новосибирцы удивились деловому ЗОЖнику на Кропоткина

В Новосибирске встретили закаляющегося мужчину с чемоданчиком. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы заметили на улице Кропоткина мужчину с голым торсом и чемоданчиком. Такой способ закалки житель Заельцовского района практикует на протяжении многих лет. Местные часто встречают его и даже здороваются при встрече.

– Вижу его по утрам временами уже лет 5-6. Дипломат не меняется, – рассказал КП-Новосибирск житель улицы Кропоткина Сергей.

Сейчас мужчине 49 лет. При встрече он скромно улыбается людям и бодро шагает вперед. За ним никогда не замечали подозрительных наклонностей, он ни к кому не приставал. Иногда его видят только в шортах, бегущего трусцой. Однако, по словам горожан, спортсмен ни разу не появлялся на улице полностью обнаженным.

Как сообщили КП-Новосибирск в компании «Собис», занимающейся разработкой сайтов, раньше мужчина работал у них айтишником, в здании на улице Галущака. Там его сверкающий торс тоже часто замечали прохожие. Куда теперь ходит полуголый клерк с чемоданчиком – неизвестно, но явно по делам.

Однако врачи уверены: ходить с голым торсом – это не закаливание. Медики предполагают, что у таких людей может быть нарушение центра терморегуляции. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач клиники «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

– Организм человека проводит все свои биохимические реакции при температуре 37 градусов. Общее переохлаждение, как и перегревание, ни к чему. Ходить без одежды – это не способ закаливания, – уверена врач. – Принимать воздушные ванны по 30-40 минут в день приятно, а воздействие холода или тепла больше этого периода может привести к ожогам, отморожениям, замедлению основного обмена, а затем к метаболическим нарушениям.

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