Митя Фомин оседлал новосибирскую блогершу на глазах у поклонников

Митя Фомин проводил встречу с блогерами и фанатами. Фото: Даниил ОПАРИН

Митя Фомин сел на новосибирскую блогершу, пока та делала планку. Перформанс от Ольги Платоновой произошел 12 ноября во время фанатской встречи. Напомним, что Ольга - яркая и эпатажная жительница города N.

- Оля обещала прийти на концерт и хотела встать в планку. У нас было условие. До начала тура мы провели встречу с блогерами, и я сказал Ольге, что планкой она никого не удивит. Но добавил, что если на моем концерте она простоит в ней всю песню, то будет героиней, - рассказал на встрече с фанатами Митя Фомин, певец.

Ольга сдержала слово и… встала в планку. Зрители включили секундомеры и начали считать вслух. Видимо, Митя Фомин решил усложнить задачу блогерше и сел на нее. Ольга мужественно выполнила упражнение, не смотря на весомые трудности.

Недавно Ольга поразила и Сергея Жукова. На встрече она спросила у певца, что его бодрит, и предложила показать свое умение. Блогерша встала в планку перед ним.

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