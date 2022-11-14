«Продается Егор ручной»: в Новосибирске ищут хозяина для крысы-трюкача за 666 рублей

В Новосибирске продают крысу Егора за 666 рублей.
Фото: Алиса ТИТКО
Девочка из Новосибирска выставила необычное онлайн-объявление о продаже своего питомца. «Егор ручной» – указано в названии, а на прикрепленном фото только рука и мордочка животного.
КП-Новосибирск связалась с продавцом и выяснила, что Егор – это ручная крыса. Девочка продает питомца за 666 рублей. Цена не завышена, объясняет она, ведь Егор может выполнять трюки.
Продавец дал забавное название объявлению. Фото: Avito.
– Он умеет кружиться и прыгать, – рассказала продавец КП-Новосибирск.
Также на продажу у начинающей предпринимательницы выставлены самодельный гамак для крыс, бисер, «скрепыши» и слаймы. Среди успешных продаж – кусок проволоки и колесо для хомяка.
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