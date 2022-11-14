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НовостиДом. Семья14 ноября 2022 10:06

«Продается Егор ручной»: в Новосибирске ищут хозяина для крысы-трюкача за 666 рублей

В Новосибирске ищут хозяина для крысы-трюкача за 666 рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске продают крысу Егора за 666 рублей.

В Новосибирске продают крысу Егора за 666 рублей.

Фото: Алиса ТИТКО

Девочка из Новосибирска выставила необычное онлайн-объявление о продаже своего питомца. «Егор ручной» – указано в названии, а на прикрепленном фото только рука и мордочка животного.

КП-Новосибирск связалась с продавцом и выяснила, что Егор – это ручная крыса. Девочка продает питомца за 666 рублей. Цена не завышена, объясняет она, ведь Егор может выполнять трюки.

Продавец дал забавное название объявлению. Фото: Avito.

Продавец дал забавное название объявлению. Фото: Avito.

– Он умеет кружиться и прыгать, – рассказала продавец КП-Новосибирск.

Также на продажу у начинающей предпринимательницы выставлены самодельный гамак для крыс, бисер, «скрепыши» и слаймы. Среди успешных продаж – кусок проволоки и колесо для хомяка.

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