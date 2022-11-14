В Новосибирске ревнивый муж сломал жене нос

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Согласно отчёту дежурной части, за минувшие трое суток гвардейцами было пресечено 25 нарушений общественного порядка и 29 попыток хищений.

11.11.2022 г. в 05:15 из сауны, расположенной в Октябрьском районе на ул. Добролюбова, в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги. Прибывших на вызов бойцов ГБР администратор попросила вывести из номера трёх мужчин, у которых закончилось оплаченное время отдыха, но которые на её призывы не откликаются. Оказалось, что те, находясь в нетрезвом состоянии, попросту уснули. Гвардейцы разбудили их и попросили покинуть здание, но гости пожелали продолжить отдых и оплатили ещё 3 часа пребывания в сауне. В 08:28 гвардейцев снова вызвали на данный адрес. Прибыв по тревоге, они снова были вынуждены разбудить гостей. На этот раз их выпроводили на улицу.

В этот же день в 22:26 бойцы ГБР-76 ГВАРДИИ по просьбе жильца дома №5 по ул. Хилокская, выпроводили из подъезда на улицу трёх пьяных мужчин, которые на лестничной клетке шумно общались между собой и распивали спиртные напитки. Выезд ГБР был осуществлен в рамках договора по услуге «Безопасный двор».

Три попытки хищения были пресечены сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 12 ноября в одном из супермаркетов Центрального района. По странному стечению обстоятельств все воришки в этом магазине покушались исключительно на сливочное масло. В 15:51 бойцы ГБР задержали женщину, которая пыталась украсть пачку масла стоимостью 149 рублей, в 16:32 другую женщину, похитившую пачку масла стоимостью 250 рублей и в 20:58 мужчину, который хотел стащить такой же товар. Все похитители оплатили стоимость украденного и были отпущены.

13.11.2022 г. в 01:57 тревожная кнопка была активирована в городской поликлинике на ул. Ползунова в Дзержинском районе. Доставленная скорой помощью в травмпункт пара - нетрезвые муж и жена - никак не могли закончить бурное выяснение отношений, и продолжили драться даже в медучреждении. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-72 разняли их, а мужчину передали в полицию за нанесенные жене побои и травму - сломанный нос. Со слов супруги известно, что семейный конфликт у них начался в кафе Октябрьского района на почве ревности.