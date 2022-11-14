Новосибирская область направит 1,5 тысячи подарков в Беловодский район

Власти отправят 1,5 тысячи подарков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирская область отправит полторы тысячи новогодних подарков в подшефный Беловодский район в ЛНР. Проведут акцию совместно с региональным Минстроем.

— Готовимся послать в Беловодский район, подшефный, 1,5 тыс. новогодних подарков и этим же транспортом готовим большую посылку книг на русском языке, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что из подшефного района в Новосибирск на Новый год привезут 100 детей. По словам мэра, это стало возможно благодаря сокращению расходов на новогодние мероприятия.

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