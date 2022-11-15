«Это уже перебор!»: Жительнице Новосибирска вместе с куском мяса продали кусок волосатой шкуры

Волосы были прям на мясе. Фото: «Flamp»

Жительница Новосибирска купила свинину вместе с кусокм волосатой шкуры. Это вызвало у сибирячки омерзительные чувства. Неприятную находку она обнаружила уже дома, развернув товар.

- Купили свинину на кости. В данном магазине всегда мясо завернуто в пленку так, что невыигрышная сторона его не видна. Но на куске свинины на кости нашли шмоток шкуры с волосами. Это уже перебор, - возмущается женщина на сайте Flamp.

На кадрах видно, что из куска мяса торчали белые тонкие волоски. Откуда они – неизвестно.

Сибирячку не устраивает то, что за такой товар она отдала деньги.

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