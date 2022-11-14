«Можно спрятать танк»: В Новосибирской области пятиклассники сплели маскировочную сеть из сердец для мобилизованных отцов

Пятиклассницы сплели маскировочную сеть из сердец. Фото: Армен Аракелов, предоставлено родителями детей

В Новосибирской области школьники сплели маскировочную сеть из сердец для участников СВО. Ученики Чановской средней школы №1 запустили флешмоб «Замаскируй сердце солдата» на уроках труда.

- У нас в школе №1 есть районное подразделение Российского движения школьников и свой волонтерский отряд. Мы вдохновились примером пенсионерок, которые шьют балаклавы для участников СВО и решили помочь бабушкам. Пятые классы проработали 6 уроков технологии по конвейеру: одни резали ленточки, другие привязывали, и получилась маскировочная сеть. Такая, что можно спрятать целый танк. Девочки решили сделать рисунки в форме сердца или смайликов, чтобы порадовать солдат, – рассказала КП-Новосибирск учитель русского языка Анастасия Подчасова. – Издалека рисунки не видно, но вблизи этот узор различим.

Три класса сплели маскировочную сеть длиной в 40 метров за два вечера. Теперь в планах волонтеров установить каркасы для плетения сетей в коридорах, чтобы дети плели сети на переменах. Организаторы надеются запустить флешмоб «Замаскируй сердце солдата» в соцсетях.

- Бабушки и женщины нас благодарили, ведь плести маскировочные сети непросто, это серьезная нагрузка для спины. В школе учатся дети, чьи отцы попали под частичную мобилизацию, дети добровольцев. Эти ребята, их одноклассники несут вещи серого и зеленого цвета, из которых мы плетем маскировочные сети. Руководство школы нас поддерживает, как и движение «Тепло матерей», – сообщила Анастасия Подчасова.

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