В Новосибирской области археологи нашли «курганы с усами»

По мнению исследователей, курган является местом проведения праздничных обрядов. Фото: Космоснимок Google Earth

На территории Карасукского района Новосибирской области археологи нашли «курганы с усами». По словам исследователей, ранее такие комплексы находили только на территории Казахстана и Южного Зауралья.

— «Курганы с усами» состоят из одной, реже — двух-трех невысоких насыпей диаметром до 10 метром и двух изогнутых невысоких валов протяжённостью от 100 до 230 метром. Их контур при виде сверху напоминает голову гигантского жука с выгнутыми усами, поэтому они получили такое образное название, — пояснили сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН.

По их словам, ранее курганы не были обнаружены, потому что в отличии от каменных казахстанских были сделаны из грунта. К тому же они были невысокие и легко терялись в траве. Рассмотреть курганы удалось только на космоснимках.

В Институте добавили, что найденные курганы скорее являются местом проведения праздничных обрядов и ритуалов, а не древними захоронениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер