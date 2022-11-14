Новосибирский Роспотребнадзор проверит садик, где у детей обнаружили вшей

Родители нашли у детей вшей. Фото: предоставлено Еленой Булыгиной

Новосибирский Роспотребнадзор проверит садик, где обнаружили вшей. Напомним, что тревогу родители забили 9 ноября. В головах у детей они обнаружили вшей. Также взрослые пожаловались на полную антисанитарию в детсаду.

- Роспотребнадзор выехал в садик с внеплановой проверкой. После ее окончания будет принято соответствующее решение, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, антисанитарией в садике заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он попросил взять дело на контроль, а после доложить о результатах проверки.

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