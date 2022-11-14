Директора фирмы оштрафовали на 100 тысяч за пожар на свалке в Новосибирской области. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирской области за пожар на свалке наказали директора фирмы, допустившей происшествие. Известно, что возгорание произошло в июле 2022 года и длилось двое суток. А задымление сохранялось целых 12 дней. Речь о происшествии на мусорном полигоне в Коченевском районе Новосибирской области.

При проверке ЧП в прокуратуре установили фирму, виновную в случившемся. Там выявили сразу несколько нарушений. Выяснилось, что полигон не был поставлен на учет объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. Также на объекте не проводили инвентаризацию отходов, не мониторили уровень состояния и загрязнения окружающей среды. Кроме того, осуществляли без соответствующей лицензии размещение отходов высокого класса опасности в 2021 году. Также фирма не платила за негативное воздействие свалки на окружающую среду в 2021 году и т.д.

За нарушения сотрудники прокуратуры внесли директору компании представление. А одно лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После чего нарушения не устранили. В связи с чем прокурор отправил в суд иск о том, чтобы обязать организацию устранить нарушения.

Директора компании уже привлекли к административной ответственности за нарушения. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

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