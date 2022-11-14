В Новосибирске 17 дорог отремонтируют в 2023 году почти за 1,3 миллиарда рублей

В Новосибирске в 2023 году отремонтируют 17 дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2023 году по БКД отремонтируют 17 дорог. Об этом в понедельник, 14 ноября, на брифинге об итогах и планах дорожного сезона сообщил глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев.

По нацпроекту подлежат реконструкции только 237 дорог в Новосибирске. Их общее расстояние составляет 502,4 километра. К концу 2024 года в Новосибирске 82,3 % дорог должно быть в нормативном состоянии. Сейчас таких улиц около 70 %. Это касается только участков по БКД.

Начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Виктор Хихлов рассказал, что в следующем году отремонтируют 32,5 километра дорог. Это 17 улиц.

На правом берегу ремонт проведут на проспекте Дзержинского, улицах Ипподромской, Народной, Коммунистической, Кропоткина, Революции, Есенина, Тайгинской, Иванова.

На левом берегу отремонтируют Советское шоссе, улицы Связистов, Волховскую, Полтавскую, Большую, Выставочную, Софийскую, а также дамбу ГЭС.

На ремонт дорог в 2023 году выделят 1 миллиард 293 миллиона рублей. В 2024 году – чуть больше миллиарда.

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