В Новосибирске за 2022 год произошло 84 ДТП с пассажирским транспортом

В ДТП с пассажирским транспортом погибло 3 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске за 2022 год зарегистрировано 84 ДТП с пассажирским транспортом. Меньше половины из них — 36 аварий — произошли по вине водителей автобусов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— За 10 месяцев 2022 года в ДТП с пассажирским транспортом погибло 3 человека. 105 получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ГИБДД.

Напомним, 14 ноября по дороге на завод «Марс» пассажирский автобус с 42 пассажирами врезался в припаркованную фуру. Пострадало 10 человек.

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