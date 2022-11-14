В Новосибирской области назначен новый замглавы полиции

В Новосибирской области назначен новый замглавы ГУ МВД России по Новосибирской области. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирской области должность замначальника ГУ МВД России по региону стал полковник полиции Владимир Борисенков. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Назначенного по указу президента заместителя представил непосредственный начальник – глава новосибирского МВД генерал-лейтенант Андрей Кульков, у которого теперь будет четыре зама. Все они, кроме Борисенкова – генерал-майоры.

Владимир Борисенков родился и всю жизнь работал в Брянской области. По специальности инженер-строитель, он переучился на юриста и начал службу в органах внутренних дел с участкового. С 2011 года он был главой Управления по работе с личным составом УМВД России по Брянской области.

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