В Новосибирске продают коттедж в Заельцовском парке за 110 миллионов рублей

В Новосибирске продают коттедж с водопадом в Заельцовском парке за 110 миллионов рублей. Фото: Avito.

Коттедж в Заельцовском парке на улице Видная, 12 продают за 110 миллионов рублей. Цена серьезно выросла – раньше дом с водопадом предлагали купить за 99 миллионов, обещая обсудить цену с покупателем.

Напомним, во дворе шикарного дома расположены глубокий пятиметровый пруд, мост через ручей, собственный пляж и водопад.

В гостиной установлен камин. В усадьбе есть все для отдыха: бассейн, баня и сауна, кинозал, библиотека и даже зимний сад.

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