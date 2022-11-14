Фото с места жёсткого столкновения пассажирского автобуса с фурой показали в ГИБДД

Лобовое стекло общественного транспорта полностью треснуло, отвалилась правая передняя фара. Фото: ГИБДД по НСО.

В Госавтоинспекции по Новосибирской области показали фото с места страшной аварии в Новосибирском районе. Там пассажирский автобус, перевозивший 42 человека, влетел в фуру, стоявшую на дороге.

В больницу увезли 10 пассажиров из 42. Фото: ГИБДД по НСО.

На кадрах видно, что автобус получил серьёзные повреждения передней части. Лобовое стекло общественного транспорта полностью треснуло, отвалилась правая передняя фара. У фур смяты задние части. Известно, что грузовики были припаркованы, ждали отгрузки.

После ЧП в больницу увезли 10 пассажиров на обследование.

Фуры были припаркованы. Фото: ГИБДД по НСО.

По какой причине водитель автобуса врезался в грузовик, установят сотрудники Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе под Новосибирском автобус с 42 пассажирами на скорости влетел в припаркованную фуру

10 человек попали в больницу после случившегося (подробнее)