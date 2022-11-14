Названа причина массового отключения света в Первомайском районе Новосибирска

В Новосибирске заметили яркую вспышку света перед отключением электричества. Фото: стоп-кадр Моя Первомайка.

Стала известна причина массовых отключений электроэнергии в Первомайском районе Новосибирска. Свет исчез на три часа вечером 13 ноября.

– На энергоблоке произошла аварийная ситуация, – сообщили КП-Новосибирск в диспетчерской службе.

Яркую вспышку, похожую на искрящийся столб голубого света, перед отключением сняли на видео местные жители. Они опубликовали ролик в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по карте отключений Новосибирска, авария затронула несколько жилых домов по улицам Твардовского, Березовой и Одоевского на КСМ. Вероятно, произошел скачок напряжения в трансформаторной будке или на линии электропередач.

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