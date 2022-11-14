В Новосибирске владелец Ferrari заплатит транспортный налог в 310 тысяч рублей

В Новосибирске владелец Ferrari заплатить транспортный налог в 310 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что в Новосибирске владелец Ferrari заплатит максимальный транспортный налог. Его размер составит 310 тысяч рублей, сообщает Infopro54 со ссылкой на Андрея Сударева, начальника отдела налогообложения имущества регионального УФНС. Всего в НСО максимальный транспортный налог за 2021 года начислили на 143 машины. Общая сумма налога, исчисленного собственникам этих авто, составляет 22,4 млн рублей.

– Повышающий коэффициент начисляется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — пояснил Сударев.

Известно, что мощность двигателя «Феррари», владельцу которой придется заплатить 310 тыс рублей налога, составляет 690 лошадиных сил. Средняя стоимость на такое авто – 15 млн рублей. Год выпуска машины – 2018.

Оплатить транспортный налог нужно до 1 декабря 2022 года.

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