В Новосибирске следственный изолятор задолжал 2,4 миллиона рублей за газ

СИЗО задолжал деньги за газ. Фото: Иван МАКЕЕВ

СИЗО № 1 в Новосибирске задолжал оплату за газ почти на 2,4 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.

– Взыскание основного долга по контракту на поставку газа за май-июль 2022 в сумме 2388271 рубля 81 копейки, – указано в документах на сайте суда.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» предоставил следственному изолятору 400 тысяч кубометров газа, в СИЗО оплату задержали. Теперь суд постановил взыскать с изолятора 2,4 миллиона рублей, а также пошлину около 35 тысяч рублей.

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