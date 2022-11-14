В МЧС предупредили жителей Новосибирской области об опасности схода снега с крыш

В МЧС предупредили жителей Новосибирской области о сходе снега с крыш. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили жителей об опасности схода снега с крыш. Чтобы не пострадать, по данным ведомства, нужно соблюдать ряд рекомендаций.

– Нельзя заходить за временное ограждение, где вероятен сход наледи с кровли; нельзя проходить мимо домов в наушниках, так можно не услышать звук схода снега с крыши; нужно обращать внимание на скопление снежного покрова и льда на крышах; не нужно подходить на расстояние ближе чем три метра к зданиям, на которых наблюдается скопление льда и снега на крышах; по возможности обходите такие здания или же проходите мимо них быстрым шагом, – говорится в памятке, которую опубликовали в МЧС.

Также в МЧС добавили, что не нужно парковать автомобили вблизи зданий, на крышах которых лежит снег. Наледь может рухнуть и серьезно повредить машины.

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