В Новосибирске бердчанин не смог обжаловать приговор за убийство жены, которое не предотвратил экс-полицейский

Подсудимый не смог обжаловать приговор. Фото: Соцсети

В Новосибирске суд отклонил апелляцию вахтовика, который убил жену в Бердске. Трагедия произошла в ночь на 29 марта 2021 года в подъезде дома на улице микрорайон Северный.

По данным следствия, 39-летний вахтовик прожил с 29-летней женой 11 лет, растил двух детей, а затем начал подозревать ее в измене. В ночь на 29 марта подсудимый устроил ссору на почве ревности и порезал жене руку, угрожал убийством. Женщина заперлась в детской и вызвала полицию.

Наряд забрал подсудимого в отделение, составил профилактическую беседу и отпустил. Около 08:00 утра подсудимый вернулся домой и продолжил конфликт. Женщина смогла выбежать из квартиры, но муж настиг ее в подъезде. Там нанес ей 13 ударов ножом. Смерть женщины наступила на месте.

Полиция снова задержала подозреваемого, он не признал вину в преступлении. Заявил, что якобы оборонялся от жены и защищал отца. Суд арестовал агрессора, следователи возбудили три уголовных дела. Бердский городской суд назначил ему 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год.

- Новосибирский областной суд отклонил жалобы адвоката и осужденного о необходимой обороне и оставил приговор в основном без изменения. Подсудимому уточнили ограничение свободы, обязав не выезжать за пределы города после освобождения, – сообщил КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко. – Приговор вступил в законную силу.

Вскоре после трагедии следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении бывшего оперативного дежурного отдела МВД по городу Бердску. Его обвинили в том, что проигнорировал сообщения из службы «112» о нападении. Бердский городской суд назначил ему два года лишения свободы условно и запретил занимать должности на госслужбе на срок в два года. Экс-полицейский намерен обжаловать приговор.

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