В Новосибирске водитель накинулся на пешехода, которого чуть не сбил. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске в понедельник, 14 ноября, на площади Гарина-Михайловского произошла потасовка между водителем и пешеходом. Конфликт сняли на видео.
– Мужчина в синей куртке чуть не сбил пешехода на переходе. После чего вышел разобраться с гражданином, сделавшим ему замечание из-за неосторожной езды, – написали в паблике «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что преимущество было на стороне пешехода. Он схватил водителя за грудки и замахнулся. После чего мужчины разошлись.
Комментаторы посоветовали участникам дорожного движения решать проблемы словесно. А в лучшем варианте – вообще не создавать их, проявляя внимательность и соблюдая ПДД.
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