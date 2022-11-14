Пенсионер и его 27-летний сын погибли в страшном пожаре в селе Шипицино под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Страшная трагедия произошла в Венгеровском районе Новосибирской области. Во время пожара в частном доме в селе Шипицино там погибли два человека – 65-летний мужчина и его 27-летний сын. На месте ЧП работали сотрудники МЧС и следователь.

– Дом из бруса загорелся на Пионерской улице. Когда пожарные прибыли на место, он и веранда полыхали открытым пламенем. В доме рухнула кровля. Огонь ликвидировали за 9 минут. Тела мужчин нашли под завалами. На месте ЧП работали 13 человек и 4 единицы техники. Реагировала на пожар в том числе добровольная пожарная команда Шипицинского сельсовета: они сдерживали огонь до приезда профессионалов, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В СК РФ по НСО добавили, что по факту трагедии в ведомстве проводят проверку. Будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После чего в СК примут решение в соответствии с законом.

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