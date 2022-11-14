В Новосибирске производят бронежилеты «Архангел» с повышенной защитой для мобилизованных

В Новосибирске создают суперпрочные бронежилеты. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске создают бронежилеты «Архангел» с защитой выше нормы специально для мобилизованных бойцов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Снаряжение разрабатывают по обратной связи от военнослужащих, с учетом их потребностей. При попадании пули застревают в броне, а солдат почти их не чувствует из-за специальной подкладки.

Суперпрочную бронезащиту создают инженеры совместно с новосибирскими учеными. Швеи и другие сотрудники постоянно перерабатывают, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber