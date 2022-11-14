Прокуратура нашла нарушения в работе чиновников мэрии Новосибирска при перекрытии улицы Ленина

В Новосибирске могут наказать чиновников мэрии за самоуправство по перекрытию улицы Ленина. Фото: Анна ПАШАГИНА

Прокуратура Новосибирска нашла нарушения в раннем перекрытии улицы Ленина. Напомним, ее должны были сделать пешеходной с 6 ноября, но перекрыли на два дня раньше.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, чиновники не разработали проект альтернативных маршрутов транспорта, с нарушениями оповестили о введении ограничений, неправильно установили дорожные знаки.

Мэрии внесли представление об исправлении нарушений, а в полиции могут возбудить административное дело на чиновников по факту самоуправства.

Напомним, ранее в прямом эфире радио КП-Новосибирск мэр Анатолий Локоть извинялся перед горожанами за чиновников, которые проявили излишнее рвение и перекрыли улицу раньше срока.

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