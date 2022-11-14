В Новосибирской области массово крестили мобилизованных военнослужащих

В Новосибирске мобилизованные массово прошли таинство крещения. Фото: Новосибирская митрополия.

В Новосибирске крестили еще 55 мобилизованных военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии РПЦ.

Крещение проходило в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне «Щ» Советского района. Для проведения таинства туда прибыл протоиерей Виктор Гужва, который ранее крестил бойцов в храме при НВВКУ.

– Мобилизованные были доставлены в храм из пунктов формирования и слаживания подразделений, – сообщили в митрополии.

Военнослужащим при крещении подарили иконы, крестики и пояса с текстом 90 псалма – защищающей молитвы.

Напомним, в октябре веру приняли 66 мобилизованных. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие подарки церковь дарит бойцам, а также о священниках, которые почти круглосуточно ходят по палаткам на территории НВВКУ и исполняют просьбы солдат.

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