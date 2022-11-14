В Новосибирске пьяная 21-летняя девушка угнала такси. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске поймали молодую угонщицу. Добычей 21-летней девушки стал автомобиль такси. Она укатила на нем 12 ноября без прав и в пьяном состоянии. Далеко не уехала – её поймали полицейские.

– Заявитель рассказал правоохранителям, что прибыл по указанному заказчиком адресу — к кафе на улице Петухова. Пассажирка села в автомобиль, и водитель поехал к месту назначения. В пути водитель ненадолго вышел из авто. Девушка воспользовалась моментом, пересела на водительское кресло и скрылась, – уточнили подробности в ГУ МВД по НСО.

На угонщицу составили ориентировку. В скором времени её остановили на Большевистской улице. От прохождения освидетельствования девушка отказалась. После чего его отправили в спецприемник.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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