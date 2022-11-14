Федеральные журналисты сняли фильм о нелегальных заправках в Новосибирске

В Новосибирске сняли фильм про нелегальные заправки. Фото: Олег УКЛАДОВ

12 ноября на телеканале «Россия-24» вышло расследование журналиста Эдуарда Петрова о нелегальных заправках в Новосибирске. Там расплачиваются только наличными и заливают водителям паленый бензин.

Команда корреспондентов объехала «Быстрые сапожки» на улицах Новосибирска и привлекла внимание правоохранительных органов. Некоторые точки закрыли.

Напомним, ранее корреспондент КП-Новосибирск вместе с активистами закрыл несколько незаконных казино.

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