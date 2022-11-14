Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Сибирской аграрной неделе»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Форум проводился при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Новосибирской области, в нем приняли участие более 200 компаний. Производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья в течение трех дней представляли гостям выставки свою технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, а также инновационные технологии.

Сотрудники Банка Уралсиб во время форума провели ряд консультаций для компаний агропромышленного комплекса: рассказали о возможностях банка в реализации инвестиционных планов предприятий, о его преимуществах в обслуживании внешнеэкономической деятельности, расчетно-кассовом обслуживании, предоставлении овердрафта и лизинга.

- Мы первый раз принимаем участие в «Сибирской аграрной неделе» и убедились, что можем быть полезны многим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса. Банк готов предложить им свои продукты, услуги и сервисы, помочь в реализации бизнес-планов, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.