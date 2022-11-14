Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 1:03

Семибалльные пробки заблокировали движение по улицам Новосибирска утром 14 ноября

На дорогах города неблагоприятная обстановка
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Семибалльные пробки заблокировали движение по улицам Новосибирска утром 14 ноября.

Семибалльные пробки заблокировали движение по улицам Новосибирска утром 14 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 7 баллов затруднили движение утром 14 ноября в Новосибирске. Красным горят большинство улиц города. Информация отражена на сайте «2ГИС».

Пробки на улицах Широкой, Станционной, площади Труда и площади Райсовета. Не проехать по проезду Энергетиков и Димитровскому мосту. Заторы на Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки сковали и Троллейную, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Советское шоссе. Заторы на Блюхера, площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.

На правом берегу города не проехать по Большевистской, Бориса Богаткова, Никитина, Восход и Кирова. Движение по Военной и Серебренниковской тоже затруднено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber