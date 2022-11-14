Семибалльные пробки заблокировали движение по улицам Новосибирска утром 14 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 7 баллов затруднили движение утром 14 ноября в Новосибирске. Красным горят большинство улиц города. Информация отражена на сайте «2ГИС».

Пробки на улицах Широкой, Станционной, площади Труда и площади Райсовета. Не проехать по проезду Энергетиков и Димитровскому мосту. Заторы на Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки сковали и Троллейную, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Советское шоссе. Заторы на Блюхера, площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.

На правом берегу города не проехать по Большевистской, Бориса Богаткова, Никитина, Восход и Кирова. Движение по Военной и Серебренниковской тоже затруднено.

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