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НовостиОбщество14 ноября 2022 0:57

В Новосибирске в Кировском районе аварийные деревья срубят за 1,1 млн рублей

Информация появилась на сайте госзакупок
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске в Кировском районе аварийные деревья срубят за 1,1 млн рублей.

В Новосибирске в Кировском районе аварийные деревья срубят за 1,1 млн рублей.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кировском районе Новосибирска срубят аварийные деревья. Аукцион на выполнение работ опубликовали на сайте госзакупок. Заплатят за них более 1,1 млн рублей. Заказчик, по информации сайта, МКУ Новосибирска «Кировское».

Необходимо ликвидировать аварийные деревья, а также провести омолаживающую обрезку насаждений. Речь идет о березах, черемухах, ясенях, тополя, клёнах и других деревьях.

Исполнителю работ нужно будет обеспечить безопасность при выполнении работ. Огородить участок предупредительными знаками. Также запрещено сносить деревья при неблагоприятной погоде.

Ликвидируют насаждения на Оловозаводской улице, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и т.д.

В документах говорится, что снести аварийные деревья нужно до 12 декабря 2022 года.

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