Новосибирск затопит ливнями после снежной бури

Рабочая неделя в Новосибирске начнется с дождей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске после метелей на выходных начнутся затяжные дожди на рабочей неделе. Об этом сообщают синоптики.

В понедельник, 14 ноября, будет пасмурно, еще побушует снежная буря.

– Облачно, небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, – передают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, днем поднимется до +3.

К концу недели синоптики Гидрометцентра России обещают похолодание до -10 градусов. Ощутимо прохладнее станет уже в ночь с 16 на 17 ноября.

До четверга будут лить дожди с мокрым снегом. Самые сильные ливни прогнозируют во вторник, 5 ноября, при температуре около +3 градусов. Снег снова растает, на дорогах будет скользко.

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