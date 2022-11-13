Глава СКР Бастрыкин поручил проверить детский сад в Новосибирске на педикулёз

В Новосибирске проведут проверку детского сада на антисанитарию и эпидемию педикулёза. Фото: Предоставлено Еленой Булыгиной.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с антисанитарией в новосибирском детском саду. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
– Постельные принадлежности воспитанников не проходят должную санитарную обработку, в связи с чем имеются случаи заражения детей педикулёзом. Неоднократные жалобы в местные органы власти результатов не приносят, – отметили в ведомстве.
В новосибирском СК проводят проверку. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как мама 10 часов вычесывала вшей из головы дочери, вернувшейся из детского садика.
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