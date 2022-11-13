Дед Мороз поселится в купеческом особняке в центре Новосибирска

Дедушка Мороз будет жить в бывшем здании Музея СССР. Фото: Мэрия Новосибирска.

Сказочный дом Деда Мороза откроют в бывшем Музее СССР на улице Горького, 16. Сказочные персонажи оживут в купеческом доме, признанном памятником истории и культуры.

– Пока здание пустует, ведутся работы, скоро будет открытие, – рассказали КП-Новосибирск организаторы проекта.

К Новому году там откроют сказочный музей, будут проводить представления для детей. Пока организаторы подыскивают актерский состав. Дед Мороз поселится в доме к 10 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Дед Мороз приедет в Новосибирск на Новый год.

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