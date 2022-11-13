В Новосибирске уволили тренера мини-футбольной команды «Сибиряк»

В Новосибирске уволен главный тренер мини-футбольной команды (третий слева в среднем ряду). Фото: Мини-футбольный клуб "Сибиряк".

В новосибирском мини-футбольном клубе «Сибиряк» произошли кадровые изменения. Уволены тренер Александр Черкасов и его помощник Юрий Бутрин. Об этом сообщили на сайте команды.

– В связи с неудовлетворительным качеством игры команды и низкими спортивными результатами, – объяснили причину отстранения в клубе.

Недавно «Сибиряк», не выигравший ни одного матча с начала сезона, почти всухую проиграл петербуржцам из «Кристалла» со счетом 1:5. Очередной провал бывший тренер объяснил психологически тяжелой ситуацией в команде – для подъема духа нужна хоть одна победа.

Назначены заместители – Николай Лупашкин и Сергей Покотыло. По словам руководителей клуба, они должны помочь спортсменам исправить ситуацию.

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