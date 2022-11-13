Водитель и пассажирка погибли в зажатой между двумя грузовиками «Тойоте» под Новосибирском

В Новосибирской области произошло жуткое ДТП с двумя погибшими. Фото: Город Обь Онлайн.

Смертельная авария произошла возле ТЭЦ-6 рядом с поселком Толмачево. В легковушке, зажатой между двумя грузовиками, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– От полученных травм на месте скончались водитель и пассажирка автомобиля «Тойота», личности которых в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, – рассказали в МВД.

Погибли водитель и пассажирка зажатого авто. Фото: ГИБДД НСО.

Как сообщили в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте», чтобы вытащить искореженные тела, спасателям пришлось разрезать кучу металлолома, которая осталась от «Тойоты».

Авария произошла в воскресенье, 13 ноября, в 11:05. За рулем «Исудзу» был 62-летний водитель. Он ехал со стороны города Обь к улице Малыгина. По данным полиции, грузовик врезался в легковушку. Она остановилась прямо за грузовиком «Скания», который пропускал машины, чтобы повернуть.

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