Легковой автомобиль зажало между грузовиками возле города Обь под Новосибирском

Под Новосибирском легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. Фото: АСТ-54.

В воскресенье, 13 ноября, возле города Обь в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Два грузовика столкнулись, зажав между собой легковой автомобиль. Его сдавило в груду металлолома. Фотографии с места аварии прислали очевидцы в группу «АСТ-54».

– В ДТП поучаствовали грузовые автомобили Scania и Isuzu. Погиб минимум один человек, – сообщают свидетели происшествия.

По словам очевидцев, спасатели вскрыли автомобиль и обнаружили тела мужчины и женщины. Число погибших уточняется. КП-Новосибирск выясняет подробности автокатастрофы.

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